Тбилиси, 12 ноября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. 12 ноября парламент Грузии на пленарной сессии начинает обсуждение конституционных изменений о переходе на пропорциональную избирательную систему. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Парламент Грузии

На рассмотрение вынесены два законопроекта перехода к пропорциональной избирательной системе. Один из них инициирован правящей командой, второй — оппозицией.

Согласно первому законопроекту, чтобы определить, сколько мандатов получила партия, полученные ею голоса умножаются на 150 и делятся на голоса, полученные всеми партиями. Полученное целое число и будет количеством мандатов. Если останутся нераспределенные мандаты, они будут распределены между партиями с наилучшими результатами в порядке очередности. Мандат (мандаты) в результате следующих выборов в парламент Грузии получат все те политические партии, которые получат голоса, достаточные, как минимум, для одного мандата.

Законопроект оппозиции предполагает введение не нулевого, а 3-процентного барьера и допуск избирательных блоков.