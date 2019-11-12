Киев, 12 ноября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Инициатива проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским при посредничестве экс-президента Казахстана Назарбаева возникла «не на пустом месте», заявил 12 ноября украинский политолог Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт напомнил, что Казахстан на протяжении многих лет последовательно пытается стать переговорной площадкой между Украиной и Россией, по сути «перехватить» переговорные инициативы у Белоруссии. Также он обращает внимание, что прямая встреча между Путиным и Зеленским выглядит серьезной альтернативой на случай провала организации встречи «нормандской четверки».

«К тому же провести прямые переговоры намного проще. Ведь прямая встреча президентов не требует выполнения каких-либо предварительных условий — то ли развода сил в Донбассе или согласования предварительного документа по Минским соглашениям. Эта встреча может положить начало новому формату переговоров», — подчеркнул Бортник.

Он предполагает, что прямая встреча между Путиным и Зеленским может пройти, когда станет известно, что встреча «нормандской четверки» по тем или иным причинам срывается.

«Для Зеленского эта встреча — хороший шанс продемонстрировать свою эффективность в мирных переговорах и стремление к миру, а для Путина — еще одна возможность реализовать свою стратегию в отношении Украины. Вероятные сроки проведения встречи — декабрь — февраль», — резюмировал украинский политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Назарбаев сообщил, что украинский лидер уже дал свое согласие на встречу «тет-а-тет», об этом уведомлен и президент России. Если необходима нейтральная площадка, ей может стать Казахстан, добавил политик. Итогом переговоров, как считает Назарбаев, может стать нормализация отношений двух стран.