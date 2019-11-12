Москва, 12 ноября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Граждане с консервативными, государственническими политическими взглядами довольны властью чаще, чем их оппоненты из других лагерей, но и этих довольных среди консерваторов — очень мало. Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, который прошел в России с участием более чем 85 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенность властью в зависимости от политической ориентации респондентов

ИА Красная Весна Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенность властью в зависимости от политической ориентации респондентов

Консервативно-государственническая часть нашего населения в целом более-менее удовлетворена тем, что в России происходит, и крупных перемен не требует. Соответственно, и властью эта часть общества довольна чаще, чем граждане других политических взглядов: в 24% случаев. Для сравнения, на втором месте по удовлетворенности властью — националисты — довольны ей в 13% случаев.

Недовольных среди консерваторов всего 48%, что рекордно мало — но есть два нюанса. Во-первых, это мало лишь во сравнении с остальными, а внутри данной группы это довольно много. Ведь если довольных — четверть, а недовольных — половина, то данная группа уже не может считаться надежной опорой. А во-вторых, это в принципе самая верноподданническая группа, то есть даже тем гражданам, которые так или иначе довольны обстановкой, власть успела насолить так, что они не спешат оказывать ей убедительную поддержку.

Среди националистов перевес недовольных над довольными — уже не в два раза, а в 5 (13% против 66%), среди социалистов — в 7 (10% против 72%), среди либералов — в 10 (8% против 79%). Примечательно, что в самую глухую оппозицию ушли даже не либералы, а коммунисты, среди которых недовольны властью 79%, а довольны — только 6 (в рекордные 13 раз меньше). Поэтому вопрос о том, на кого опереться российской власти, остается подвешенным в воздухе.

ИА Красная Весна Обобщенное распределение ответов на вопрос №13 об удовлетворенность властью

Для сравнения, в целом по опросу недовольны отношением власти 72%, 10% довольны и 18% не определились с мнением.