Ла-Пас, 12 ноября, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Бывший боливийский президент Эво Моралес вылетает из Боливии в Мексику. Об этом 11 ноября политик сообщил на странице в социальной сети Twitter.

Sebastian Baryli Эво Моралес

Вылет в Мексику стал возможен после того, как Моралесу было предоставлено политическое убежище. Экс-президент поблагодарил мексиканские власти за бескорыстную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент Перу Мартин Вискарра сообщил о готовности открыть воздушное пространство своей страны для беспрепятственного пролета Эво Моралеса в Мексику.