Южно-Сахалинск, 12 ноября, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко полагает, что цены на бензин от «Роснефти» на островах слишком высоки. В компании с таким утверждением не согласны и полагают, что власти региона могут субсидировать поставки топлива на АЗС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бензин

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О высоких ценах на автомобильное топливо Лимаренко написал в своем Instagram, отметив при этом, что цены высоки, гражданам это не нравится и, что, если бы у него было право этот вопрос решить он бы его решил.

«Но у меня такого права нет. Поэтому продолжим борьбу с теми, кто это право имеет», — написал губернатор Сахалина.

https://www.instagram.com/p/B4tPPSPny1t/

В свою очередь «Роснефть» на своём сайте разъяснила, что разница в цене на топливо на АЗС Южно-Сахалинска и в материковой части России не превышает 70 копеек. А на автоматической АЗС Южно-Сахалинска она ниже на 60 — 70 копеек и равна цене во Владивостоке. В компании отметили также недостаточность перерабатывающих мощностей на островах, удалённость от НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. В «Роснефти» также отметили, что поставки топлива в островной регион не являются для компании коммерческой деятельностью. Также отмечается, что островные власти, имея высокодоходный бюджет, могли бы взять на себя субсидирование транспортировки топлива на Сахалин и Курилы. Тогда компания могла бы поставлять свою продукцию даже в самые отделённые районы области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября на Сахалине подорожали бензин и соляра. Подорожание отмечено на АЗС «Роснефти». Бензин, в среднем, подорожал на 20 — 25 копеек, дизельное топливо сразу прибавило в цене 1,65 рубля.