Саратов, 12 ноября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Саратовский арбитраж удовлетворил иск Росимущества к ООО «Торговый центр «Оранжевый», по которому «в пользу Российской Федерации» из незаконного владения ответчика были истребованы 17 земельных участков в Саратове, ранее находившиеся на балансе обанкротившегося государственного авиазавода. Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Общая площадь участков свыше 11 га. Наделы все расположены на площади им. Г. К. Орджоникидзе, и их размер варьируется от 406 до 109 684 кв.м.

«Исковое заявление Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области удовлетворить. Истребовать из чужого незаконного владения ООО «Торговый центр «Оранжевый» в пользу Российской Федерации земельные участки», — отмечается в результативной части решения, в которой также перечислены участки, что будут истребованы.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Торговый центр «Оранжевый», учреждённого в июле 2011 года, является ООО «Молл-инвест» (капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование). Последнее полностью принадлежит Гамалю Замальдинову, крупному бизнесмену из Поволжья, чьи фирмы работают, помимо Саратова, в Пензе и Самаре. По версии журнала Forbes, по итогам 2018 года Замальдинов входил в число самых богатых аграриев Самарской области, уверенно расположившись на третьем месте.

Росимущество против лидера агрорейтинга Forbes: спор за земли РФ

Напомним, Саратовский авиазавод, известный своими истребителями Як-1 и Як-3, прекратил существование после банкротной процедуры в 2012 году. Большой земельный массив и недвижимость в результате действий ряда лиц оказались в частных руках.

Более года назад по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе была организована рабочая группа, перед которой поставили задачу — вернуть государственное имущество авиазавода из чужого незаконного владения. Так началась масштабная судебная кампания по истребованию земель, сооружений, часть которых к тому моменту успели перепродать, а некоторые земли — застроить. По имеющейся информации в судах оказались почти два десятка дел по возврату 70 участков и защитных сооружений. Часть наделов и убежищ уже вернули на баланс государства, интересы которого в качестве истца представляет саратовское управление Росимущества.

До вынесения решений на спорные объекты налагаются обеспечительные меры, чтобы за время слушаний у них не сменился владелец.

Росимущество истребует участок авиазавода Саратова из «незаконного владения»