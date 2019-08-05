Саратов, , 12:25 — REGNUM

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Саратовской области в рамках борьбы за возвращение имущества Саратовского авиазавода из частных рук обратилось с иском к ООО «ГорЭнергоСервис». Истец истребует «из незаконного владения земельного участка с кадастровым номером 64:48:020314:2816, общей площадью 510 кв. м». Заседание суда назначено на 15 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратове была создана рабочая группа, целью которой является возвращение на баланс страны имущества Саратовского авиазавода, которое ушло в частные руки. Сам завод перестал существовать в 2012 году после банкротства. САЗ знаменит своими истребителями Як-1 и Як-3. Завод работал с 1931 года. На сегодня часть имущества завода уже возвращена государству по искам, поданным областным управлением Росимущества.

По данным депутата Госдумы Николая Панкова («Единая Россия»), в судах на рассмотрении на сегодня 16 дел по 70 земельным участкам и четырём защитным сооружениям.

Один из споров касается участка, принадлежащего ООО «ГорЭнергоСервис». Компания-ответчик учреждена 4 мая 2005 года, среднесписочная численность — около 140 человек, директор и единственный владелец — Андрей Куликов. Основной вид деятельности ООО — строительство местных линий электропередачи и связи.

В рамках дела было удовлетворено ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета производить регистрационные действия в отношении земельного участка. Третьими лицами в деле участвуют прокуратура области и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области.