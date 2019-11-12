Бишкек, 12 ноября, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения о предоставлении Азиатским банком развития гранта в рамках Программы продвижения экономической диверсификации. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Республика получит от банка финансовую помощь в размере $50 млн (3 млрд 186,5 млн рублей). Деньги планируется потратить на поддержку республиканского бюджета.

Отмечается, что программа Азиатского банка развития направлена на поддержку устойчивого экономического роста в Киргизии за счет создания условий для повышения конкурентоспособности в сфере торговли и инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, а также создания рабочих мест.