Азиатский банк развития подарит Киргизии $50 млн на поддержку бюджета
Бишкек, 12 ноября, 2019, 03:19 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил ратификацию соглашения о предоставлении Азиатским банком развития гранта в рамках Программы продвижения экономической диверсификации. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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Республика получит от банка финансовую помощь в размере $50 млн (3 млрд 186,5 млн рублей). Деньги планируется потратить на поддержку республиканского бюджета.
Отмечается, что программа Азиатского банка развития направлена на поддержку устойчивого экономического роста в Киргизии за счет создания условий для повышения конкурентоспособности в сфере торговли и инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, а также создания рабочих мест.