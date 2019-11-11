Москва, 11 ноября, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Роскосмос намерен выпустить мобильное приложение с доступом к банку данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Об этом сообщил 11 ноября замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко.

Земля. Вид из Космоса

По его словам, приложение, которое позволит получать доступ к геопорталу Роскосмоса, уже разработано и в настоящее время проходит бета-тестирование.

«Я надеюсь, что мы предоставим этот сервис уже с первого квартала 2020 года», — сказал Заичко.

Напомним, ранее сегодня в Роскосмосе сообщили о планах в следующем году приступить к созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли из космоса.