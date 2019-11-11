Москва, 11 ноября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Проблема низкой рождаемости в России лежит не столько в экономической, сколько в морально-нравственной плоскости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Оксана Лунгу.

Петр Оссовский. Три поколения. 1959

Общественный деятель призналась, что у неё «весьма пессимистический» взгляд на дальнейшее развитие демографической ситуации в России. По мнению Лунгу, велика вероятность того, что падение рождаемости в стране может стать безвозвратным. Решение же проблемы должно состоять из двух составляющих: экономической и духовной. Причём наиболее важный именно второй аспект.

«Нужно начинать с телевидения, со СМИ, то, что происходит на экранах, то, что видят дети — это не способствует созданию крепкой семьи, тем более многодетной. Должна быть пропаганда многодетной семьи и в положительном контексте. Нужно искать положительный образ отца — показывать его детям. У нас процентов 70 мальчиков воспитываются без отцов. Это еще лучший вариант: если так посмотреть, то разводится у нас чуть ли ни каждая семья», — отметила Лунгу.

Выросшие в неполных семьях дети рискуют столкнуться с рядом проблем во взрослой жизни. Например, заключив брак, они не всегда могут понять, что должна представлять из себя полноценная семья.

«И когда люди встречаются в браке со сложностями, то они расстаются. Их настраивают на то, что брак — это что-то счастливое. А семейная жизнь — это, на самом деле, подвиг. Людей нужно готовить к этому подвигу и рассказывать, что такое брак, рассказывать об обязанностях мужа и жены, о том, как воспитывать детей. А с экранов показывают гламурных мачо, которые живут в своё удовольствие», — сказала общественница.

По её словам, экономическая составляющая в виде поддержки семей с детьми имеет очень важное значение. Однако ключевую роль всё-таки играет нравственный аспект.

«Наши предки и в Великую Отечественную войну, когда было совсем тяжело, тоже рожали. И свое жилье строили уже имея пятерых детей, хотя и еды как таковой не было, выживали на воде и на картошке. Времена были нелёгкие, но тем не менее люди рожали», — заявила Лунгу.