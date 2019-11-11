* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 11 ноября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Турция сообщила о депортации в США и Германию двоих ранее захваченных в плен боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 11 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

«Усилия по выявлению национальностей иностранных боевиков, захваченных в Сирии, были завершены. Их допросы завершены на 90%. Соответствующие страны уведомлены» , — заявил представитель МВД Турции Исмаил Катакли перед началом депортаций.

Согласно заявлению Анкары, турецкие военные захватили в плен 287 боевиков-исламистов в ходе последней операции на северо-востоке Сирии, и уже поймали сотни террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до этого.

Читайте также: США и Турции удалось придать войне в Сирии «второе дыхание»