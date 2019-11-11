* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 11 ноября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. 10 ноября официальные представители 217 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 9 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Национальной армии Афганистана

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Нахрин провинции Баглан.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия, принадлежавшего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.