Симферополь, 11 ноября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. За последние три года убыль населения в Крыму составила более 19 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября сообщила политолог Наталья Киселёва.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымчане

«В разных регионах страны демографическая ситуация отличается. К большому сожалению, Крым в различных рейтингах, которые прямо или косвенно свидетельствуют о демографических проблемах, занимает не лучшие позиции. Например, по данным исследований, по показателю естественного прироста за 2016−2018 гг., республика занимает 16 место, попадая в группу регионов с отрицательными показателями. Убыль населения в Крыму за последние 3 года составила 19,05 тысяч человек», — уточнила Киселёва.

Она также отметила, что по числу рабочих мест, созданных за последние три года, Крым находится на 80-м месте с сокращением рабочих мест на 47 тыс.

«По удельному весу семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2018 году, Крым также находится на 80-м месте. По уровню доходов населения (отношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг), по итогам 2018 года, Крым занял 76 место. Такие показатели никак не способствуют улучшению демографической ситуации в Крыму, что собственно и отражается на естественном приросте, то есть убыли населения», — подчеркнула специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты РФ, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин.