Симферополь, 11 ноября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. В Российской Федерации нужен культ многодетных семей и обеспечение доступности медицинской помощи. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказала политолог Наталья Киселёва.

Константин Маковский. На кухне. 1913

«Нашей стране нужен культ многодетных семей. Именно культ, а не восприятие многодетных в качестве нищих маргиналов, нуждающихся в господдержке. Отрицательный естественный прирост — это угроза национальной безопасности государства. Что же касается снижения уровня смертности, то, естественно, одной из главных задач в этой области, требующей безотлагательного решения, является обеспечение доступности медицинской помощи», — отметила Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты РФ, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.