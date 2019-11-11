Ташкент, 11 ноября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Известный французский актер Жерар Депардье назначен послом туристического бренда Узбекистана во Франции, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Цитата из к/ф «Долина любви». реж. Гийом Никлу. 2015. Франция, Бельгия Жерар Депардье

В настоящее время Депардье принимает участие в съемке документального фильма об Узбекистане.

По словам актера, во Франции у всех на слуху кардинальные реформы в Узбекистане, проводимые президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. «Вдохновлен тем, что у меня будет прекрасная возможность открыть аудитории новый, динамичный Узбекистан», — сказал Депардье.