Екатеринбург, 11 ноября, 2019, 17:28 — ИА Регнум. России будет трудно справиться с имеющимися демографическими проблемами только лишь путём стимулирования рождаемости. Изначально сегодня в стране мало людей детородного возраста, опираясь на которых можно было бы добиться качественного скачка, заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский политик Евгений Артюх.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

«Из 145 миллионов населения только примерно 15−20 миллионов тех женщин, которые могут рожать и то если захотят. Для этого им нужны такие стимулы и гарантии от государства, о которых, исходя из нашей перманентно оптимизирующейся социальной сферы, сложно даже думать. Нужно также учитывать, что не все женщины и семьи в условиях нынешней урбанизации жизни и феминизации общественного сознания, ориентации на карьеру, успех, стирании различий социальных ролей мужчин и женщин в традиционном их понимании, готовы обзаводится детьми в принципе», — считает Артюх.

По его мнению, улучшить демографию в России может миграция, как легальная, так и нелегальная. Этот процесс сейчас идет на наших глазах, и мы его не можем не замечать, когда встречаем граждан прибывших из Средней Азии не только в качестве дворников, но и кассиров, продавцов в магазинах, предпринимателей и т. д.

«Дети приехавших в Россию граждан из других стран, родившиеся здесь у нас или приехавшие со своими родителями, ассимилируются, посещая российские школы и детсады, и из России они, скорее всего, уже не уедут. Это глобальный процесс переселения народов с Востока на Запад и Россия полностью участвует в этом процессе и является активным участником, и нам остаётся только догадываться какой облик россиянина мы получим лет через 30. Еще один ресурс, который может использовать Россия для повышения количества граждан, это выдача паспортов и присоединение территорий. Путь непростой и часто связан с геополитикой, но тем не менее сегодня фактом является выдача паспортов жителям соседних с Россией государств. Улучшит ли такая практика демографическую ситуацию покажет время, но статистику улучшает точно», — говорит Артюх.

Он также добавил, что Россия не единственная страна, применяющая практику выдачи паспортов «соотечественникам за рубежом». Ранее Венгрия «широко и охотно применяла данную практику по отношению к жителям Закарпатской Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается снижение числа населения. Тенденция сохраняется четвёртый год подряд.