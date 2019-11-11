Москва, 11 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы планируют обсудить поправки в проект бюджета Пенсионного фонда, которые направлены на увеличение прожиточного минимума пенсионера в РФ. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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«Мы предлагаем рассмотреть поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ. Поправки носят умеренно позитивный характер», — заявил Исаев.

Он напомнил, что в Госдуме сейчас идёт так называемый «бюджетный процесс» — депутаты рассматривают поправки в госбюджет 2019 года, а также обсуждают во втором чтении проект федерального бюджета на 2020−2022 год и проекты бюджетов внебюджетных фондов (в том числе — Пенсионного) на этот же период.

«Мы предлагаем увеличить на 232 рубля величину прожиточного минимума пенсионера. Эта цифра, необходимая для расчета доплат до величины прожиточного минимума», — заявил Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Исаев также заявил о намерении выделить в госбюджете порядка 400 млн рублей на выплаты предпенсионерам, которые досрочно вышли на пенсию.