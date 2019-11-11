Москва, 11 ноября, 2019, 16:48 — ИА Регнум. Для предотвращения демографической катастрофы в России есть два основных решения — беспроцентная ипотека для семей с детьми и возвращение на родину соотечественников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава муниципального округа Таганский Москвы Илья Свиридов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Государство должно помогать многодетным семьям. Стимулировать рождаемость беспроцентной ипотекой для семей, в которых рождаются дети. Я как многодетный отец не понаслышке знаю об этой проблеме. Сам жду и надеюсь, что это произойдёт», — сказал Свиридов.

Помимо этого, государству необходимо изменить правила получения гражданства соотечественниками. Бывают случаи, когда данная категория людей получает российское гражданство годами.

«А ведь русские — самый разделённый народ в мире. 24 млн русских живут за пределами исторической родины. Государство должно предложить реальную программу репатриации. Это два ключевых решения для повышения демографии», — отметил Свиридов.