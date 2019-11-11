Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, заявил, что убийство возлюбленной предварял конфликт между ними, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда. Возможно, Соколов считает свои действия самообороной.

Facebook.com Анастасия Ещенко (фото со страницы девушки в Facebook)

В настоящее время в Октябрьском районном суде Петербурга рассматривается ходатайство следствия об избрании Соколову меры пресечения. Следствие настаивает на помещении в СИЗО, защита просит домашний арест.

В рамках судебного заседания судья попросила обвиняемого объяснить причину своего поступка, на что Олег Соколов сказал, что такого «ужаса в его жизни еще не было».

«Мы любили друг друга очень сильно, хотели пожениться. Но в последнее время она стала странно реагировать на моих детей, стала беситься при одном их упоминании», — сказал сквозь слезы обвиняемый. У него двое дочерей от предыдущего брака, которые живут отдельно.

По словам Соколова, до недавнего времени в отношениях с Ещенко всё было хорошо. 7 ноября девушка вернулась из Москвы, Соколов, по его словам, встретил ее с цветами и шампанским.

«А потом она стала странной, агрессивной. Я не понимаю, как это произошло, это невообразимо. Но чтобы вот до такого… Дальше, как случилось несчастье, я не помню такого потока агрессии, потом нападение с ножом», — сбивчиво сказал обвиняемый.

Мужчина отметил, что в его жизни подобного и похожего раньше не было.

«Девушка, которая была идеальным созданием, стала существом из страшной сказки. Вот причина», — заявил обвиняемый.

Напомним, доцент Санкт-Петербургского государственного института 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве своей 24-летней гражданской супруги, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина застрелил, а затем расчленил тело убитой и попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в реку Мойку. В понедельник, 11 ноября, ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».