Москва, 11 ноября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Психолог из московской школы Анна считает, что в Москве демографическая проблема стоит не так остро, как в регионах. Об этом Анна сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Пьер Огюст Ренуар. Мать и дитя. 1895

По мнению психолога, в Москве социальный условия лучше, чем в других городах, и поэтому детей заводят охотнее. В регионах же «не все могут позволить себе родить и воспитать ребенка».

«В Москве уровень зарплат выше — для сравнения, школьный психолог в Московской области получает около 30 тысяч рублей с надбавками, а в столице, буквально через МКАД — 80−100 тысяч. При этом цены что в Москве, что в регионах одинаковые — зайдите в «Пятерочку» в Курске или в том же Подмосковье и в Москве — вы не увидите разницы в ценах на продукты», — сказала Анна.

По её мнению, необходимо улучшать уровень жизни граждан, проживающих в регионах.

Стоит отметить, что статистически уровень рождаемости в Москве примерно соответствует среднему показателю по стране.