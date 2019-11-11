Махачкала, 11 ноября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Россия сегодня не в состоянии преодолеть демографическую катастрофу без улучшения социальной инфраструктуры. Своей позицией с корреспондентом ИА REGNUM поделился автор одного из самых популярных общественно-политических Telegram-каналов на Северном Кавказе «Спросите у Расула» Расул Асад.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

«Преодолеть демографическую катастрофу естественным путем Россия уже не сможет. В психологии рядовых жителей страны должен произойти какой-то тектонический сдвиг, чтобы они решались рожать троих-четверых детей. Сегодня в семье чаще всего один или два ребенка, содержать и воспитать больше детей уже трудно», — считает собеседник.

По мнению Асада, одной из мер по предотвращению демографической катастрофы могло бы стать возвращение выехавших ранее из России за рубеж граждан. Однако, как отметил собеседник, польза от такой политики будет лишь при создании в стране комфортной среды для жизни и ведения бизнеса, иначе они не будут спешить возвращаться на историческую родину.

«Конечно, не поздно попытаться исправить сложившуюся демографическую ситуацию. Можно начать с улучшения социальной инфраструктуры, качества жизни, сделать для людей доступным жилье и обеспечить их рабочими местами», — резюмировал Расул Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Счетной палаты, численность российских граждан с начала 2019 года уменьшилась более чем на 52 тыс. человек. На 1 сентября текущего года этот показатель составил 146,7 млн человек. Миграционный прирост компенсировал убыль населения только на три четверти.

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