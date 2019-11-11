Москва, 11 ноября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Больше половины жителей РФ (54%) выступают за то, что родители должны ограничивать доступ детей к различным гаджетам, против подобных мер — 18%. Считают, что детям совсем не стоит использовать гаджеты — 17%. Таковы данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

(сс) anthony kelly Ребенок с телефоном

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Допускают наличие двойного аккаунта для отслеживания интернет-поведения своего ребёнка 43% респондентов. 25% считают это необходимостью. 19% отрицательно относятся к слежке за ребёнком в интернете.

На вопрос, отслеживаете ли вы перемещения своего ребенка, большинство опрошенных (43%) ответили отрицательно. 31% не отслеживает, но планирует. 19% следят с помощью специальных приложений и устройств. 7% затруднились ответить.

В опросе в октябре 2019 года приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Опрос проведён во всех федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Университета Торонто выяснили, что мобильные устройства могут оказывать негативное влияние на развитие речи у маленьких детей.

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