Москва, 11 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. На преодоление демографической катастрофы может уйти ни один год и работать придется не только над обеспечением экономического роста, но и над изменением нового подхода граждан к созданию семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября заявил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Новорожденные

РФ близится к демографической катастрофе, так как в стране четвертый год подряд сокращается население. По данным Счетной палаты за 2019 год граждан страны уже стало на 52 тыс. человек меньше. Проблему заметили и обычные граждане — согласно опросу ИА REGNUM, граждане отмечают снижение количества детей, а в большинстве семей сегодня двое детей, что приводит только к воспроизводству населения, а не к его приросту.

«Согласно последним данным Ростата, уже в сентябре показатели убыли населения выше, чем за весь прошлый год. Учитывая такую тенденцию, к концу года есть риск, что цифра вырастет до 300 тысяч человек», — заявил Абрамов.

По его словам, приближающийся зимний период, как правило, ухудшает статистику, так как в это время увеличивается количество болезней, что может повысить смертность.

«Конечно, РФ сможет преодолеть демографическую катастрофу, но на это может потребоваться не один год. Речь прежде всего идет об улучшение экономической ситуации в стране. Нужен стабильный рост экономики, который будет способствовать росту реальных доходов населения. Сейчас же мы видим в подавляющем большинстве лишь рост закредитованности населения», — считает Абрамов.

Однако, уверен он, помимо этого на демографические показатели влияет и изменение поведенческой модели населения, особенно в крупных городах.

«Люди стали просто меньше жениться и вступать в брак стали позже. Такая тенденция появились относительно недавно — еще до 90-х годов было принято заключать брак в молодом возрасте, но сейчас ценности изменились, женщины стали заниматься карьерой и становится независимыми, а возраст перестал иметь большое значение. Раньше женщины рожали в 22 года и иногда считалось, что это поздно, не говоря уже о 25−30 годах», — отмечает Абрамов.

Так, по его словам, в развитых странах Европы возраст, в котором граждане стали рожать первых детей, сместился к отметке 30 лет. В РФ происходят те же процессы, которые сложно изменить на государственном уровне.

«Браки стали заключаться после 25 лет, так как граждане стали более здраво, на мой взгляд, подходить к вопросу создания семьи. На момент заключения брака они имеют высшее образование, социальный статус и более зрелый и осознанный подход. И если ситуацию в экономике в перспективе можно улучшить, то изменить подход населения к созданию семьи представляется маловероятным», — считает Абрамов.

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