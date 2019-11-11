Киев, 11 ноября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на референдуме, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил 11 ноября телеканал 112.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

По его словам, после отмены моратория на продажу земли, её смогут покупать только граждане Украины. Иностранцы — только после одобрения народа на референдуме.

Зеленский пообещал, что соответствующие поправки в закон будут внесены во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Юлия Тимошенко назвала текущую рабочую неделю парламента «трагической», поскольку будет рассматриваться опрос о снятии моратория на продажу украинской земли.

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