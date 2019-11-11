Москва, 11 ноября, 2019, 14:20 — ИА Регнум. За «справедливый роуминг» по всей необъятной России и за заботу о безопасности граждан придется заплатить из собственного кармана, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, комментируя повышение цен на цен на сотовую связь.

Сотовая связь

«Так устроена экономика — дополнительные затраты, на которые будут вынуждены пойти операторы мобильной связи, лягут не только на их плечи, но и в конечном итоге отразятся на стоимости их услуг, хотя руководство компаний уже поспешило заявить об отсутствии таких планов. Да и жаловаться на этот счет, пожалуй, не стоит — в России и так одни из самых низких тарифов в мире при высоком качестве услуг.

Для большинства граждан оплата мобильной связи не является критичной статьей расходов, и ее оптимизация не представляет собой проблемы ввиду серьезной конкуренции между игроками и широкой линейки тарифов.

Главное следить за ее обновлением, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда твой «старый» тариф стал обходиться дороже — подобной практикой мобильные операторы компенсируют свои возросшие расходы.

А их база продолжает расти. Не только ввиду инфляции в экономике и ослабления рубля против евро и доллара (оборудование приходится покупать за рубежом), но и по причине последних законодательных инициатив.

Госдума отменила внутренний роуминг, чем лишила компаний статьи доходов и «по закону Яровой» обязала операторов связи создать необходимую инфраструктуру для хранения сообщений и звонков для противодействия терроризма.

По оценкам рейтингового агентства АКРА, последнее может потребовать в ближайшие пять лет не менее 250 млрд рублей. С учетом предстоящего перехода на новый стандарт связи 5G, помимо опций увеличения долговой нагрузки и сокращения дивидендов операторы связи будут так или иначе вынуждены пересмотреть стоимость своих услуг.

В то же время за счет роста потребляемого трафика рост тарифов для большинства абонентов не выйдет за рамки разумного», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году эксперты прогнозируют рост тарифов на сотовую связь в России. Подорожание связано с мероприятиями по исполнению «закона Яровой».

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