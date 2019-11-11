Ереван, 11 ноября, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Правительственным силам Сирии нужно как можно скорее занять всю территорию страны, на этом будет настаивать российская сторона. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Он отметил, что уже не успевает отслеживать все «зигзаги американской политики» в Сирии. США пытаются, по большому счету, ограбить Сирию и получить контроль над нефтяными промыслами на севере страны, а это противозаконно.

Такая попытка США, по словам Лаврова, только станет раздражителем в этой части страны, потому сирийской армии нужно скорее занять всю территорию. Это позволит побороть терроризм и окончательно урегулировать обстановку в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из северной части Сирии. При этом он оговорил, что США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в этой части страны.

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