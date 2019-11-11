Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве молодой аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов находится в изоляторе временного содержания и в скором времени будет конвоирован в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, где ему будут избирать меру пресечения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM У здания Октябрьского суда

Как сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев, Соколов находится в удовлетворительном состоянии. Он дает признательные показания и, по словам защитника, полностью раскаивается в содеянном. Причем, с тем, как он признаётся, защита не совсем согласна.

«В деле будет много «скелетов в шкафу», ситуация непростая, это не рядовое убийство. Здесь может быть много вариантов, начиная от банального аффекта и заканчивая интригами», — заявил Почуев.

По его словам, доцент Соколов до сих пор находится в шоковом состоянии, он сильно подавлен, постоянно плачет.

«Он сожалеет о том что случилось с ним и его возлюбленной», — сказал адвокат. Защита будет добиваться честного расследования, добавил Почуев.

«На данный момент возможности общаться с родителями погибшей у нас нет, но, как только предстанет такая возможно, обязательно пойдем на контакт», — отметил защитник подозреваемого в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко и попытке скрыть ее расчлененное тело.

Напомним, адвокаты будут просить суд о домашнем аресте Соколова на время следствия.