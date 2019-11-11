Новосибирск, 11 ноября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирске за десять месяцев 2019 года произошло 3 364 пожара. Таковы данные департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

За девять месяцев на пожарах погибли 31 человек, 117 человек было травмировано. За аналогичный период 2018 года погибли 32 человека, было травмировано — 106.

«Количество пожаров, происшедших на территории жилого сектора, по сравнению с прошлым годом снизилось на 9%. В то же время более чем в 4 раза увеличилось количество пожаров в общежитиях», — уточняется в информации департамента.

Наиболее распространенными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнём (85% от общего количества), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (7,9%) и правил устройства и эксплуатации печей (3,2%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гу МЧС РФ по Новосибирской области, за отопительный сезон 2018−2019 гг. в регионе из-за нарушений требований устройства и эксплуатации печного отопления произошло более 400 пожаров.