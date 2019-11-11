Симферополь, 11 ноября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в России крайне тревожная, и через пять-десять лет она может стать необратимой. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября высказал журналист, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Gov.ru Виталий Третьяков

«Ситуация крайне тревожная, и через 5−10 лет она может стать необратимой. Грядущую катастрофу должно и можно предотвратить. Более того — это является категорическим императивом для выживания России», — уверен Виталий Третьяков.

По его словам, государство должно сделать всё возможное и невозможное.

«Для этого необходимо сформулировать и сформировать демографическую стратегию России. У меня есть план такой стратегии, но рассказ о нём не для беглого опроса, а для серьёзного разговора», — уточнил Виталий Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.

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