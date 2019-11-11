Куала-Лумпур, 11 ноября, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что мусульмане должны попытаться завоевать симпатию в мире, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Ислам

По его словам, один из способов завоевать симпатию — избежать террористических актов.

«Мы должны получить сочувствие и поддержку со стороны мира, если мы хотим остановить притеснение мусульман Израилем», — заявил Махатхир Мохамад, выступая на коллоквиуме по пониманию ислама на тему «Демистификация исламофобии: на пути к более глубокому пониманию ислама».

«Но если мы совершаем теракты, мы призываем их поддержать Израиль, потому что тогда Израиль может заявить, что мы не можем вести себя нормально и заботиться о жизни невинных людей», — добавил премьер-министр страны.

Премьер-министр Малайзии отметил, что мусульмане должны воздерживаться от террористических актов, потому что это не приведет к миру в Палестине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в антитеррористическом управлении полиции заявили, что террористы превратили Малайзию в один из основных перевалочных пунктов для перемещения между Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией.