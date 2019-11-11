Красноярск, 11 ноября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В ДТП с участием автобуса и грузовика в Красноярском крае 10 ноября погибли и пострадали жители Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава Шолбан Кара-оол.

24.мвд.рф Место аварии

Он распорядился отправить к месту аварии две бригады региональной санавиации. По словам министра здравоохранения Тувы Орлана Донгака, всего госпитализировано девять человек.

«Наиболее тяжёлые — две женщины, 33 и 32 лет. Одна была прооперирована по поводу тупой травмы живота и множественных повреждений внутренних органов. У другой повреждения челюстно-лицевой области и черепно-мозговая травма. На момент осмотра мной пациентки находились в тяжёлом, но стабильном состоянии. Решается вопрос о переводе их в Красноярскую краевую больницу», — отметил он.

Четырёх пострадавших доставили в Первую республиканскую больницу. Министр добавил, что у врачей есть лекарства и все необходимые материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 10 ноября на 233-м километре автодороги Р-257 «Енисей». Водитель микроавтобуса Toyota, следовавший из Красноярска в Абакан, столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении.

Читайте также:

СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

Стали известны подробности смертельного ДТП в Красноярском крае