Красноярск, , 07:52 — REGNUM В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю.

Ранее стало известно, что водитель микроавтобуса Toyota, который следовал из Красноярска в Абакан, на 233 километре автодороги Р-257 «Енисей"столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении.

Водитель и пассажир микроавтобуса погибли. Ещё 10 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.