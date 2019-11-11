Москва, 11 ноября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Демография — очень болезненный для России вопрос. Меня сама формулировка «поддержка» не устраивает. Поддержка — это костыли. В этом нуждается то, что a priori не будет работать нормально, полноценно. Возможно, я категоричен, но воспринимается именно так, заявил корреспонденту руководитель «Института региональной экспертизы», д. ф. н Дмитрий Михайличенко, комментируя демографическую ситуацию в России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Композиция из камня «Семья»

«Из многочисленных проведенных фокус-групп в регионах России я сформулировал положение: «В российской семье два ребенка — это гарантированная бедность, а три — нищета». Для 90% молодых семей это действительно так.

Нужна не поддержка, а системная политика. Нужна нормально работающая экономика, экономика для простых граждан, а не для олигархов. Все это звучит как лозунги, но, на мой взгляд, все так и есть.

Наверное, заметили, как много на Ленинградском вокзале (в Москве) и Московском (в Санкт-Петербурге) китайцев? А в автобусах, полных выходцев из Центральной Азии приходилось ездить?

Так вот нужно понимать: это не исключения, а пробивающаяся тенденция. Опасная тенденция. Я вовсе не ксенофоб, но ведь очевидно: большинство этих центральноазиатов не желают и не готовы интегрироваться в российское общество. Принимать его устои, принципы, традиции…

А еще есть соцопросы, показывающие, что почти половина студентов престижных вузов Москвы и Санкт-Петербурга хотят уехать за рубеж. Это не плохо, что хотят уехать, плохо, что не хотят вернуться…

Только нормально работающие социальные институты и полнокровная экономика с акцентом на малый бизнес способна изменить ситуацию в лучшую сторону. Но пока такого поворота в политике государства я, к сожалению, не вижу», — высказал своё мнение эксперт.

По данным опроса ИА REGNUM, наблюдаемые уже даже властями России демографические проблемы и на самом деле являются поводом для беспокойства. Анализ данных опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — практически нет.

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