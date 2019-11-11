Москва, 11 ноября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В ЛДПР видят «угрозу» повышения пенсионного возраста из-за негативной ситуации в демографии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Сегодня молодёжи — 17 млн человек, пенсионеров — 32 млн человек. Если мы не будем каким-то образом решать эту проблему, то, судя по тому, что правительство не желает деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) тратить на пенсионеров, соответственно, пенсионный возраст придётся предлагать ещё поднимать. Мы, ЛДПР, выступаем против этого», — заявил депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР).

Парламентарий считает более правильным решать демографическую проблему.

«Мы выступаем за то, чтобы численность населения нашей страны увеличивалась», — сказал депутат.

В ЛДПР полагают, что вопрос повышения рождаемости в стране следует решать комплексно и за счет средств федерального бюджета.

«Регион самостоятельно решить эту проблему не может, это комплексный вопрос для всей Российской Федерации», — заявил Шерин.

ИА REGNUM провело опрос о том, что происходит с рождаемостью. Анализ данных, полученных в ходе проведенного ИА REGNUM опроса, показал, что поводов для оптимизма — при сохранении современных тенденций — уже практически нет.