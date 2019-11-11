Тбилиси, 11 ноября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Грузия выражает готовность к тесному сотрудничеству с Советом Европы для достижения общих целей и задач. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на совместной пресс-конференции с находящейся с визитом в Грузии генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

ИА REGNUM Грузия

По словам Залкалиани, на встрече с генсекретарем он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Советом Европы и о предстоящем председательстве Грузии в СЕ. Министр отметил, что также в ходе беседы была затронута проблема «тяжелой обстановки» на «оккупированных территориях Грузии».

«Особо были подчеркнуты оккупация Россией территорий Грузии, процесс незаконной бордеризации и факты массового нарушения прав человека», — заметил министр.

Генеральный секретарь Совета Европы готовит консолидированный отчет под названием «Конфликт в Грузии», посредством которого Совет Европы информирует международную общественность о положении прав человека на «оккупированных территориях Грузии», заявил Давид Залкалиани.

11 ноября должна состояться официальная презентация плана действий Грузии и Совета Европы на 2020−2023 годы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы. 10 ноября в Тбилиси прибыла генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич для обсуждения с официальными лицами Грузии вопросов, связанных с председательством в организации.