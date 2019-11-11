Киев, 11 ноября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя комитета по энергетике Верховной рады Украины и своего представителя в правительстве страны Андрея Геруса, сообщила 11 ноября пресс-служба офиса президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В сообщении говорится, что на должность представителя президента Украины в правительстве был назначен Алексей Перевезенцев. Он с 2016 года занимал должность государственного секретаря министерства экономического развития и торговли Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Герус заявил, что Украина не сможет обойтись без энергоносителей из России, в частности, без ядерного топлива и некоторых марок угля.

Читайте также: Украина не сможет отказаться от российских энергоносителей — депутат Рады