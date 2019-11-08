Киев, 8 ноября 2019, 20:55 — REGNUM Украина не может отказаться от поставок энергоносителей из России, заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус 8 ноября в интервью изданию «Новое время».
Он добавил, что украинская металлургическая компания «Метинвест» также использует российский уголь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что без транзита российского газа через территорию Украины украинская газотранспортная система не сможет функционировать, и часть страны окажется заморожена.
Читайте также: Медведчук: Без транзита, поставок газа из РФ часть Украины будет заморожена