Киев, , 20:55 — REGNUM Украина не может отказаться от поставок энергоносителей из России, заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус 8 ноября в интервью изданию «Новое время».

«На сегодняшний день это невозможно. Атомные твэлы (тепловыделяющие элементы — ИА REGNUM) для наших АЭС имеют 60% поставок из России. Некоторые марки угля — антрацит, например, — также едут, в основном, оттуда», — рассказал депутат.

Он добавил, что украинская металлургическая компания «Метинвест» также использует российский уголь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что без транзита российского газа через территорию Украины украинская газотранспортная система не сможет функционировать, и часть страны окажется заморожена.

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