Ереван, 11 ноября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В отношениях между Арменией и Россией достигнута новая динамика. Такое заявление сегодня, 11 ноября, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, новый импульс армяно-российским отношениями придали перемены, произошедшие после смены власти в Армении. Пашинян напомнил о своих неоднократных встречах с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, а также их визитах в Армению.

«У нас имеется договоренность о том, что в будущем году состоится мой официальный визит в Россию, а также официальный визит в Армению президента России Владимира Путина», — уточнил премьер-министр Армении.

Пашинян также отметил эффективное и успешное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами и выразил надежду, что объём товарооборота в 2019 году достигнет $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча Никола Пашиняна в качестве премьер-министра Армении с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в середине мая 2018 года в Сочи, куда глава правительства прибыл для участия в саммите глав государств стран — членов ЕАЭС.

Ещё одна встреча с российским лидером прошла в рамках визита Путина в Армению в начале октября 2019 года, в ходе которой стороны подтвердили стратегический характер российско-армянских отношений.