Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Если у правительства действительно есть цель снизить уровень неравенства в стране, то первое же, что надо сделать — ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 11 ноября, глава петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания министра экономического развития Максима Орешкина.

Богач и нищий Лазарь

Ранее Орешкин заявил, что, несмотря на принимаемые правительством меры (повышение минимального уровня оплаты труда, повышение зарплат бюджетникам, поддержка многодетных семей), уровень неравенства в России остаётся высоким (хотя и не растёт, в отличие от ряда других развитых стран), и это является проблемой для экономического развития страны.

«Самый эффективный метод борьбы с экономическим расслоением — это введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Можно вспомнить, что группа «Битлз» на пике своей карьеры платила в бюджет Великобритании до 90%, а Депардье уехал из Франции в Россию потому, что ему надоело платить 75%.

Что касается упомянутых министром мер поддержки, то их эффективность сомнительна. До половины многодетных семей у нас живут за чертой бедности, и мизерные пособия не могут этого исправить. Зарплаты бюджетникам растут, но существует масса способов нивелировать этот рост — когда, к примеру, учителям при двойном повышении зарплаты вдвое повышают и ту нагрузку, что входит в их ставку.

Помимо введения прогрессивной налоговой шкалы, для снижения уровня неравенства нужно, разумеется, само развитие экономики. Однако есть большие сомнения в том, что экономический прорыв может быть реализован силами действующего правительства с его монетарным подходом и стремление хранить деньги на Западе», — отметил Алексей Третьяков.