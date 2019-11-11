Орел, 11 ноября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Для спасения страны от демографической катастрофы государству необходимо пересматривать бюджетную политику, а без этого чуда не случится. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Орловского регионального отделения партии «Справедливая Россия», заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Руслан Перелыгин.

Вильям Бугро. Мать, просящая милостыню. 1865

«Демографическую катастрофу необходимо преодолевать. Однако даже замедлить процесс вымирания сегодня очень сложно, не то что выйти на воспроизводство. Безусловно, причины демографических проблем преимущественно экономические. Но, на мой взгляд, кроме чисто экономического фактора, имеет место и фактор недоверия государству. Нет стабильности в сфере поддержки материнства и детства. Даже работающие меры, такие как материнский капитал, с одной стороны, недостаточны, с другой стороны, являются временными, следовательно, не позволяют рассчитывать на них в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Перелыгин.

Депутат отметил, что пенсионная реформа «наглядно продемонстрировала россиянам, что никакая социальная поддержка в России не является постоянной и надежной. Размер пенсий является недостаточным, пенсионеры вынуждены работать. В малых городах и в сельской местности состояние системы здравоохранения просто пугающее. Вымирают села, и точки в этом процессе ставятся закрытием школ. Наши деды и прадеды жили нелегко, но они верили, что их дети будут жить лучше, и улучшения происходили. Сейчас все улучшения сосредоточены в мегаполисах. В регионах, в районах, в селах продолжается эксплуатация наследия советских лет, которое ветшает».

По мнению Руслана Перелыгина, для предотвращения вымирания России государство должно принять срочные и действенные меры — в частности, в корне пересмотреть бюджетную политику.

«В первую очередь необходимо вернуть россиянам уверенность, что государство гарантирует существенную социальную поддержку, качественное бесплатное здравоохранение и образование. Необходимо строить современную инфраструктуру в регионах, в сельской местности. Нищие муниципалитеты не справляются с этой функцией. Необходимо, чтобы работа и хорошая зарплата, во-первых, просто были доступны жителям сел и малых городов, а во-вторых, были совместимы с воспитанием детей, оставляли для этого время и силы. Для этого нужно в корне пересматривать бюджетную политику государства. Без финансирования народосберегающих мероприятий из федерального бюджета чуда не случится», — подчеркнул депутат из Орловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения. В Орловской области, по данным Орёлстата, демографическая ситуация не даёт повода для оптимизма: сокращается рождаемость, растёт естественная убыль населения, и даже число мигрантов в регионе становится меньше.