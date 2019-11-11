Москва, 11 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В современной России растить и воспитывать ребенка на порядок сложнее, чем во времена СССР, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

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«В провинциальных и сельских местностях заводить детей люди не решаются, в частности потому, что не знают своего будущего, — сказал эксперт. — Они не знают, как они устроятся и как обеспечат своих детей. В крупных мегаполисах ситуация в этом отношении иная. Здесь проблема жилья. Представьте себе: встречаются двое молодых людей. Где они должны жить? Они должны снимать или покупать квартиру. Что они могут купить? Даже если они вдвоем купят «однушку», то вопрос о том, чтобы в этих условиях содержать и воспитывать ребенка, уже проблема. Соответственно люди смотрят на это с оглядкой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счётной палаты, Россия может не достичь национальной цели устойчивого роста численности населения, которую поставил в майском указе глава государства Владимир Путин. Так, по итогам первых восьми месяцев 2019 года естественная убыль населения составила 219,2 тыс. человек.