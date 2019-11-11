Санкт-Петербург, 11 ноября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Размещенная на сайте change.org петиция с требованием отправить в отставку руководство СПбГУ в связи с убийством, которое, как считает следствие, совершил доцент вуза Олег Соколов, менее чем за двое суток получила поддержку уже более 5000 пользователей Сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Автор петиции Александр Литреев заявляет, что Соколов и ранее неоднократно допускал агрессивное поведение по отношению к студентам, на что поступали жалобы в том числе руководству вуза, однако никаких реальных действий предпринято не было. В результате этого, по мнению автора, стало возможным убийство аспирантки СПбГУ, учившейся у Соколова и состоявшей с ним в близких отношениях.

В петиции упоминается случай, произошедший 2 марта 2018 года, когда «общественности стал известен факт избиения студента на лекции Соколова О. В., сам доцент потребовал от людей крепкого телосложения, присутствующих в аудитории, «дать в глаз» слушателю, что задал неудобный вопрос о возможном плагиате».

Как отмечает ИА REGNUM, этот инцидент был зафиксирован на видео, запись доступна в интернете. Однако мнения наблюдателей о нем и о роли Соколова разошлись. Многие посчитали, что преподаватель в тот день сам стал жертвой заранее подготовленной провокации, устроенной его недоброжелателями в научной среде.

«Позднее, 11 апреля, комиссия по этике СПбГУ единогласно оправдала своего коллегу и не увидела ничего страшного в произошедшем», — говорится в тексте петиции.

Кроме того, со ссылкой на публикацию в СМИ приводится рассказ о случае, якобы произошедшем в ноябре 2008 года. «Доцент Соколов жестоко избил собственную студентку у себя дома. По факту избиения девушка написала заявление в 43-е отделение полиции Петроградского района г. Санкт-Петербурга, — утверждает автор петиции. — По неизвестным причинам насильнику удалось избежать какого-либо наказания. Он остался на свободе и в ранее занимаемой должности».

Создатель петиции заявляет, что «многочисленные обращения граждан, студентов, общественных деятелей в какие-либо органы были проигнорированы — Олег Соколов по-прежнему оставался на свободе, не подвергался никаким следственным действиям и даже сохранял свою должность».

В петиции содержится требование отстранить от занимаемых должностей ректора СПбГУ Николая Кропачева, первого проректора Елену Чернову, заместителя ректора по безопасности Елену Шарыгину, а также директора Института истории СПбГУ Абдуллу Даудова.

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Как сообщало ИА REGNUM, СПбГУ выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей аспирантки вуза и отметил, что случившееся стало огромным шоком для учебного заведения.

Добавим, что петиции на указанном сайте не имеют никакой юридической силы и не рассматриваются органами власти РФ при любом количестве подписей.

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Меру пресечения Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве, изберут в Октябрьском районном суде Петербурга в понедельник, 11 ноября. Доцент ранее оформил явку с повинной.