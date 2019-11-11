Москва, 11 ноября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Каждый третий житель России (30%) несет дополнительные расходы во время лечения в стационаре в течение года, сообщают 11 ноября «Известия» со ссылкой на данные опроса Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

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Отмечается, что из них 10% не считают собственные финансовые расходы нарушением своих прав, еще 16% признались, что не знают, какие лекарства в больнице при стационарном лечении они должны получать бесплатно.

По словам главы Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Ларисы Габуевой, границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать, а некоторые медучреждения оказывают часть услуг платно.

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В Федеральном фонде ОМС напомнили, что что пациент может обратиться за разъяснениями в страховую, которая выдала ему полис обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в России за первое полугодие 2019 года было оштрафовано 161 медицинское учреждение на 1,272 млн рублей за отсутствие информации о бесплатной помощи (в 2018 году — 300 медорганизаций).

Отсутствие информации для пациентов о порядке, объеме и условиях оказания медицинской помощи является грубым нарушением законодательства. Информация должна размещаться на стендах в медучреждениях и на официальных сайтах организаций.

Отметим, что во всех случаях, когда с граждан незаконно взимается плата за медицинские услуги или нарушаются сроки их предоставления, необходимо обращаться к страховым поверенным.

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