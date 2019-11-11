Россия вышла за пределы первой десятки самых «пьющих» стран мира — Минздрав
Москва, 11 ноября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. По последним данным, Россия уже вышла из десятки стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран-партнёров организации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 сентября заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, комментируя данные ОЭСР и развития по потреблению алкоголя в мире за 2017 год.
«Должен сказать, что эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литров», — заявил Салагай.
По данным ОЭСР за 2017 год, Россия оказалась на седьмом месте в рейтинге по потреблению алкоголя на душу населения, показав самое большое снижение потребления с 2007 года.
«Это очень хорошо, поскольку высокое потребление алкоголя тесно ассоциировано с высокой смертностью в трудоспособном возрасте», — отметил Салагай.
Ранее о серьёзном снижении потребления алкоголя в России заявили также и во Всемирной организации здравоохранения.
«Оценки международных экспертов подтверждают корректность приводимых Минздравом России данных и эффективность российской антиалкогольной политики. Если говорить о федеральных округах, то самое низкое потребление фиксируется в СКФО, самое высокое — в ДВФО», — добавил заместитель министра здравоохранения.
Согласно докладу ОЭСР, страной с наибольшим уровнем потребления алкоголяпо данным 2017 года стала Литва — 12,3 литра на душу населения. За ней следуют Австрия (11,8 литров), Франция (11,7 литров), Чехия (11,6 литров), Люксембург (11,3 л), Латвия и Ирландия (обе с объёмом потребления 11,2 литров). Наконец, седьмое разделили Россия и Венгрия с потреблением на уровне 11,1 литров на душу населения.