Москва, 11 ноября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. По последним данным, Россия уже вышла из десятки стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран-партнёров организации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 сентября заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, комментируя данные ОЭСР и развития по потреблению алкоголя в мире за 2017 год.

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«Должен сказать, что эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литров», — заявил Салагай.

По данным ОЭСР за 2017 год, Россия оказалась на седьмом месте в рейтинге по потреблению алкоголя на душу населения, показав самое большое снижение потребления с 2007 года.

«Это очень хорошо, поскольку высокое потребление алкоголя тесно ассоциировано с высокой смертностью в трудоспособном возрасте», — отметил Салагай.

Ранее о серьёзном снижении потребления алкоголя в России заявили также и во Всемирной организации здравоохранения.

«Оценки международных экспертов подтверждают корректность приводимых Минздравом России данных и эффективность российской антиалкогольной политики. Если говорить о федеральных округах, то самое низкое потребление фиксируется в СКФО, самое высокое — в ДВФО», — добавил заместитель министра здравоохранения.

Согласно докладу ОЭСР, страной с наибольшим уровнем потребления алкоголяпо данным 2017 года стала Литва — 12,3 литра на душу населения. За ней следуют Австрия (11,8 литров), Франция (11,7 литров), Чехия (11,6 литров), Люксембург (11,3 л), Латвия и Ирландия (обе с объёмом потребления 11,2 литров). Наконец, седьмое разделили Россия и Венгрия с потреблением на уровне 11,1 литров на душу населения.