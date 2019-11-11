Москва, 11 ноября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В РФ довольно активно ищут способы преодоления демографического спада, но пока результат этих усилий весьма ограниченный, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ситуацию с продолжающейся убылью населения РФ. Как полагает эксперт, в России до сих пор каждые лет двадцать проявляются последствия катастрофических потерь во время Великой Отечественной войны, когда погибли почти 9 млн военнослужащих и почти 18 млн мирных жителей.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Руководство страны делает всё возможное для повышения рождаемости. Тут и материнский капитал, и многие другие льготы для семей. И я, честно говоря, даже не вижу, чем ещё можно помочь в этом плане. И очень надеюсь на то, что этот спад будет преодолён, — сказал Вассерман. — Кроме того, надо иметь в виду, что вообще, к моему великому сожалению, на определённом уровне развития общества спад рождаемости неизбежен. Это проявляется во всём мире, и пока ещё неясно, как именно этот эффект будет в полной мере преодолён. Известно, что рождаемость падает практически в любой стране и у любого народа через несколько десятилетий после того как совпадут два фактора. Во-первых, резкое снижение детской смертности и, во-вторых, большие возможности вовлечения женщин в общественно-полезную деятельность. То есть такую деятельность, результаты которой востребованы за пределами семьи».

Как заметил Вассерман, пока непонятно, как в полной мере преодолеть этот эффект. В Западной Европе, по его словам, даже не пытаются справиться с этим положением дел, а заменяют собственных нерождённых людей массовым импортом из менее развитых стран. И это вызывает другие проблемы. Как заметил эксперт, значительная часть ввозимых не горит желанием вписаться в местную жизнь, в местное общество, что вызывает массу отрицательных эффектов, но власти Европы считают, что все эти эффекты всё равно проще преодолеть, чем найти способ стимулировать размножение местных жителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России четвёртый год подряд фиксируется естественная убыль населения, и она уже не компенсируется миграционным притоком. Согласно данным Счётной палаты, с начала 2019 года численность российских граждан уменьшилась на более 52 тыс. человек, до 146,7 млн человек. При этом миграционный прирост только на 76% компенсировал убыль населения.