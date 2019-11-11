Москва, 11 ноября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад назвал вооруженный конфликт в Сирии миниатюрной моделью третьей мировой войны, которую ведут не напрямую, а опосредованно. Об этом он сказал в интервью RT, опубликованном 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Глава Сирии заявил, что США ведут войну со всеми странами за мировое лидерство, не признавая ни одно из государств своим партнером.

Асад отметил, что после распада СССР прежний мировой порядок изжил себя, а с моделью однополярного мира тоже есть проблемы, из-за того, что такие страны, как Россия, Китай, Индия и другие начинают восходить.

«Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно», — сказал сирийский лидер.

Асад также добавил, что США заняли такую позицию, так как уверены, что война за мировое лидерство является войной за выживание страны.