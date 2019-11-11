Дамаск, 11 ноября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в рамках женевского процесса по урегулированию ситуации в Сирии пытаются достичь своих целей, поэтому этот формат потерпел неудачу. Об этом заявил президент САР Башар Асад в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Это американская уловка, — сказал Асад. — Это достижение той политики, которую они не смогли провести с помощью демонстраций сначала, а затем с помощью террористов».

По его словам, цель женевского процесса состояла в том, чтобы сместить сирийское правительство через создание переходного органа, а затем «мирно поменять правительство и контролировать страну, как они это сделали во многих странах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что для разрешения политического кризиса в Сирии женевский формат переговоров является безальтернативным.

По словам официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, женевский процесс — «единственный жизнеспособный вариант, другие форматы переговоров, такие как Астанинский и другие, тоже неплохи, но самый лучший вариант, по мнению США, ООН и многих других стран, это женевский процесс».

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