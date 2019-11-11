Симферополь, 11 ноября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Налог на доходы физических лиц и налог на прибыль принесли в крымский бюджет наибольшие финансовые поступления в 2019 году — более 22 млрд руб. Об этом 11 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РК.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Наибольший удельный вес в общем объёме налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц — более 40% (15 млрд руб). По сравнению с прошлым годом поступления по НДФЛ увеличились более чем на 1 млрд рублей», — сообщила вице-премьер Крыма — министр финансов РК Ирина Кивико.

На втором месте, по её словам, налог на прибыль, который принёс в 2019 году в республиканскую казну 7,2 млрд рублей.

«По сравнению с прошлым годом эти поступления увеличились больше чем на 1,5 млрд рублей. Затем идут акцизы — почти 5 млрд руб. По сравнению с прошлогодним показателем поступления выросли на 440,3 млн руб или почти на 10%», — уточнила чиновница.

Также Кивико обратила внимание, что кроме собственных, выросли безвозмездные поступления из федерального бюджета — 99,3 млрд руб (88,6 млрд руб в 2018 году).

Как сообщало ИА REGNUM, за десять месяцев 2019 года доходы Крыма выросли на 4,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом и достигли 37,5 миллиардов рублей.