Москва, 11 ноября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Современному человеку в нынешних социальных условиях страшно создавать семью и страшно за свое потомство, так как он понимает, что не находится в безопасных социальных условиях, считает член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай. Комментируя ИА REGNUM данные о существенном снижении числа граждан России, она обозначила причины сложившейся ситуации и ответила на вопрос: «Сможет ли государство справиться с данной проблемой?».

Fred974 Новорожденный

«Для выполнения своих биологических программ тело человека приспособлено и отвечает тем инстинктам, которые в него генетически вложены — рептильная кора головного мозга подготавливает взрослое тело к размножению, а неокортекс дает личности те паттерны поведения, которые в нынешних условиях будут способны сохранить потомство здоровым и жизнеспособным, в том числе обеспечивая и дальнейшее размножение.

Даже несмотря на то, что производство себе подобных особей выдергивает биологическое тело из привычного комфорта в зоны менее комфортные. Ведь деторождение связано с потерей энергии, напряжением, тратой здоровья и сознательным приходом в свою жизнь внутренних и внешних факторов стресса — наше тело генетически и гормонально подготовлено к дискомфортным условиям существования ради жизни и здоровья своего биологического продолжения — детей и внуков, а кому повезет прожить дольше — и правнуков.

Человеку внутри своего привычного общества нужно не так уж и много для личного спокойствия — всего лишь обеспечение безопасности своего будущего и будущего своих детей. У родителя есть два биологических страха — физическая потеря ребенка, а также физическая потеря себя и, как следствие, неспособность сохранения жизни своего ребенка. Современное общество с помощью медицины научилось контролировать нежелаемые выходы из зоны комфорта одинокой жизни в зоны дискомфорта семьи и деторождения, и всячески оправдывает инфантильность молодых поколений и их желание оставаться одинокими и свободными от стрессов деторождения — в первую очередь отсутствием социальной безопасности как взрослого индивидуума, так и его возможного потомства.

Лозунги современного молодого человека — поживи для себя, будь собой, бери от жизни все, сначала встань на ноги, а вот уже потом. и т. д — лозунги общества потребления, коммерциализации и как следствие геноцида. И вроде бы ничего в этих лозунгах-то неправильного нет, ведь и правда, дети — это не так легко, это отказ от своих интересов в пользу неясного будущего, и еще не известно, как оно там все получится, а жизнь коротка, и соблазн провести её в личном удобстве и комфорте — очень велик. Но эти лозунги ломаются о два биологических фактора, которые известны современному человеку. И оба они — бессознательны.

Первый — признание себя — взрослым, отказ от инфантильности в пользу выполнения своей биологической программы — та самая работа рептильной коры, и к определенному возрасту тело взывает к желанию продолжиться генетически, и этот зов тела практически невозможно игнорировать.

Второй — лимбическая система, состоящая из сложнейших механизмов генетики, к определенному возрасту человека — готова подогнать социальные условия под возможное деторождение, будь оно запланированно или не запланированно — не важно — человек в определенный момент находит другого человека, влюбляется, желает создать семейный союз ради соединения ресурсов для воспроизведения потомства.

Эти два фактора настолько сильны, что сломать их может только мощнейший геноцид — информационный сдвиг социальной системы государства от семейственности в сторону истребления понятия семья как комфортной и безопасной ячейки для сохранения жизни потомства. Иными словами, даже несмотря на бессознательные программы тела, современному человеку в нынешних социальных условиях страшно создавать семью и страшно за свое потомство, так как он понимает, что не находится в безопасных социальных условиях.

Сейчас могу услышать возражение, что в прошлой жизни нашей Родины были времена и пострашнее, и люди планомерно размножались и старились, не боялись воспитывать и выращивать, и никакой социальный уровень жизни им особо в этом не мешал. Соглашусь, и размножались, и выращивали, и не боялись. И — не знали, что происходит в соседней деревне, были настолько заняты своим выживанием, что не успевали интересоваться страхами других людей. У современного общества огромная беда — доступность неконтролируемого поступления информации, а также большое количество свободного времени, которое ранее человек тратил на выживание, а ныне — на переработку информационного шума.

Доступность развлечений, перемежающаяся страшилками чужих жизней, доступность социальных благ и как следствие социальная инфантильность, позволяющая не заниматься выживанием — ломает творчество как божественный промысел человека, в том числе процесс творчества деторождения, ведь самое прекрасное и удивительное, что может сотворить человек, — это новая жизнь. В течение многих веков Россия как государство-миротворец собственными силами с минимальной поддержкой противостояло мировым провокациям.

Проект Советского Союза был фактически самоуничтожен во Второй мировой войне — сложил голову ради истребления нацизма. То, что осталось от идей СССР, удалось доломать в 90-е. Самая крупная победа капиталистического сообщества против России — постепенное смещение угла зрения русского человека с мира на себя, с коллективного на личное, с общества созидания на общество потребления и зомбирования.

Государственная политика любой страны делится на внутреннюю и внешнюю, и если о внешней политике России в целом простому обывателю особо беспокоиться не приходится — результаты работы внешнеполитических институтов России мы все видим — то те перемены, которые происходят внутри страны — вызывают не только беспокойство, но и страх изменения собственной жизни в создавшихся условиях.

Именно сейчас, в процессах социальной дегенерации информационного поля, гражданину и родителю так необходимо получать поддержку государства, в том числе информационную. Убеждаться, что — государство заинтересованно в рождении новых граждан, поддержит их, будет опорой и основным помощником. Если сейчас, в ближайшие годы, государство не обратит внимание на демографические задачи, а так же на задачи воспитания и охраны здоровья — если не сможет обеспечить возраждение значимости семьи, социальную поддержку семьи, биологическую (бесплатная качественная медицина) и информационную (образовательную и идеологическую) защиту семейственности, если внутренняя политика государства будет продолжать процессы легализации 400 относительно честных способов отъема денег у населения — о сохранении России как суверенном и сильном государстве и речи не будет

А может ли Россия уже сейчас, через 30 лет после 90-х, восстановиться? В полной мере вряд ли. Это нужно интернет отключить, свет и воду сделать лимитированными, заставить человека опять выживать — тогда он вынужден будет размножаться, чтобы обеспечить себе старость. а так, сидя в зоне комфорта, зачем такие экспириенсы. Проще сериальчик посмотреть, чем дитё растить.

Напомним, ИА REGNUM с 17 октября 2019 года проводит социологический опрос, в котором уже приняли участие более 30 000 человек (абсолютное большинство которых (96,4%) составляют жители России), и выяснило, что почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных жителей России отмечают, что детей вокруг них стало меньше. Хуже средней и оценка положения в малых городах России, лишь 30% опрошенных из числа жителей которых отмечают рост рождаемости, а более половины (55%) считают, что она существенно упала.

Ранее Счетная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения.

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