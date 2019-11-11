Москва, 11 ноября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В 2020 году эксперты прогнозируют рост тарифов на сотовую связь. Подорожание связано с потерями провайдеров услуг сотовой связи из-за отмены внутреннего роуминга, дополнительные расходы связаны с мероприятиями по исполнению «закона Яровой», сообщает 11 ноября «Известия».

Сотовая связь

Как сообщают опрощенные источником эксперты, рост цен составит как минимум 10−12%. При наиболее резком скачке пользователям сотовых услуг нужно быть готовыми к увеличению расходов на 15−25%.

В настоящее время рост цент на услуги связи уже ощущают 74% опрошенных. Операторы объясняют это возросшей потребностью граждан в интернете, из-за чего те переходят на более дорогие тарифы.